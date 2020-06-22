İş makinesi enerji hattına temas etti, operatör yaralandı - Son Dakika

Yaralanan operatör, olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, İnegöl ilçesindeki kırsal Çeltikçi ile Cerrah mahalleleri arasındaki altyapı çalışmasında meydana geldi. Kazı çalışması yapan operatör Sinan Durbak (26) iş makinesinin kepçesiyle enerji nakil hattına temas etti. Akıma kapılan operatörü çalışma arkadaşları kurtardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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