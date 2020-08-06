İş makinesi gölgesinde uyuyan köpek için çalışmayı durdurdular - Son Dakika

İş makinesi gölgesinde uyuyan köpek için çalışmayı durdurdular

KAYSERİ'de Kocasinan Belediyesi ekipleri, iş makinesi gölgesinde uyuyan köpeği uyandırmak yerine, çalışmayı durdurdu.

KAYSERİ'de Kocasinan Belediyesi ekipleri, iş makinesi gölgesinde uyuyan köpeği uyandırmak yerine, çalışmayı durdurdu. Kocasinan İlçesi Oymaağaç Mahallesi, Zafer Caddesi'nde asfalt çalışması yapan Kocasinan Belediyesi ekipleri, iş makinesinin gölgesinde uyuyan köpeği fark etti. Ekipler, köpeği uyandırmak yerine, 20 dakika çalışmayı durdurdu. Kocasinan Belediyesi, uyuyan köpeğin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından, "Küçük dostumuzu uyandırmaya kıyamadık, çalışmayı durdurduk" notu ile paylaştı.Köpeğin uyanmasının ardından asfalt çalışmasına devam edildi.



Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 02:28

Kaynak: DHA

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