Son Dakika Haberleri: İş Makinesi İhalesine Yoğun Katılım

İş Makinesi İhalesine Yoğun Katılım

2 saat önce

İzmit Belediyesi tarafından toplanan atık eşya, moloz ve park-bahçe atıklarının döküm sahalarına nakli, ayrıştırılması ve depolanması için şoförlü iş makinası ve kamyon kiralama hizmet alımı ihalesine yoğun katılım oldu.

İş Makinesi İhalesine Yoğun Katılım, System.String[]
İzmit Belediyesi tarafından toplanan atık eşya, moloz ve park-bahçe atıklarının döküm sahalarına nakli, ayrıştırılması ve depolanması için şoförlü iş makinası ve kamyon kiralama hizmet alımı ihalesine yoğun katılım oldu.

İzmit Belediyesi tarafından açık ihale usulü ile yapılan 2 kısımlı ihaleye 8 firma katıldı. Birinci kısmı yaklaşık 219 bin 233 lira, ikinci kısmı da 430 bin 333 lira olan ihaleye katılan bir nakliye firması 1'inci kısım için 234 bin 500 lira, 2'inci kısım için 231 bin lira teklif ederken, bir inşaat firması da 1'inci kısım için 224 bin lira, 2'inci kısım için 241 bin 500 lira teklifte bulundu. Yoğun katılımın olduğu ihalede teklif sunan şirketlerden bir hafriyat firması ise 1'inci kısım için 238 bin lira, 2'inci kısım için 234 bin 500 lira teklif verdi. Katılan 8 firmanın da teklifleri yüksek oldu. İzmit Belediyesi yetkilileri ihale sonuçlarının önümüzdeki günlerde sonuçlarının bildirdi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:55 Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, Ekonomi
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