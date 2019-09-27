Son Dakika Haberleri: İş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
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İş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü

1 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Muş'un Bulanık ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir firma tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sırasında, işçi Ramazan Ray (42), iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı.

Çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ray'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü

Bahçelievler Mahallesi, Bulanık, İşçi, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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