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İŞ MAKİNESİ İLE GÜVENLİK KULÜBESİNİ YAKAN KEPÇE OPERATÖRÜ ADLİYEDE - Son Dakika

İŞ MAKİNESİ İLE GÜVENLİK KULÜBESİNİ YAKAN KEPÇE OPERATÖRÜ ADLİYEDE

01.10.2021 11:30

KAYSERİ'de işten çıkarıldığı için Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nün iş makinesi ile bakım atölyesinin güvenlik kulübesini yaktığı iddia edilen kepçe operatörü Hacı K. (30) ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 2 arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de işten çıkarıldığı için Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nün iş makinesi ile bakım atölyesinin güvenlik kulübesini yaktığı iddia edilen kepçe operatörü Hacı K. (30) ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 2 arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi ile Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalıştığı taşeron firmasında kepçe operatörlüğü yapan Hacı K. işten çıkarıldı. Duruma sinirlenen Hacı K. Oymaağaç Mahallesi'ndeki KASKİ'ye ait iş makinesini ateşe verdi. Hacı K. ardından da Germir Mahallesi'ndeki bakım onarım merkezinde güvenlik görevlisini darp ederek, kulübeyi yaktı. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri, kontrol altına aldı. Güvenlik görevlisi de sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hacı K. ile kendisine yardım ettiği iddia edilen H.D. (22) ve O.A. (40) Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'nde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince sorgulanan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İŞ MAKİNESİ İLE GÜVENLİK KULÜBESİNİ YAKAN KEPÇE OPERATÖRÜ ADLİYEDE
İŞ MAKİNESİ İLE GÜVENLİK KULÜBESİNİ YAKAN KEPÇE OPERATÖRÜ ADLİYEDE
İŞ MAKİNESİ İLE GÜVENLİK KULÜBESİNİ YAKAN KEPÇE OPERATÖRÜ ADLİYEDE
İŞ MAKİNESİ İLE GÜVENLİK KULÜBESİNİ YAKAN KEPÇE OPERATÖRÜ ADLİYEDE

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İŞ MAKİNESİ İLE GÜVENLİK KULÜBESİNİ YAKAN KEPÇE OPERATÖRÜ ADLİYEDE - Son Dakika


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SON DAKİKA: İŞ MAKİNESİ İLE GÜVENLİK KULÜBESİNİ YAKAN KEPÇE OPERATÖRÜ ADLİYEDE - Son Dakika
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