İş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalandılar - Son Dakika

İş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalandılar

6 saat önce

İş makinesi ile ormanda tarihi eser arayan 4 kişi Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bayır Jandarma Karakol ekiplerince suçüstü yakalandı.

İş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalandılar, System.String[]

İş makinesi ile ormanda tarihi eser arayan 4 kişi Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bayır Jandarma Karakol ekiplerince suçüstü yakalandı.


Menteşe'nin kırsal Paşapınarı mahallesi Medetbeleni tepesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri kaçak kazı yapan alana baskın gerçekleştirdi. Yapılan baskında İ.K, E.K,B.K ve H.M isimli 4 şüpheli suçüstü yakaladı.


Jandarma ekiplerinin arazide yaptığı arama çalışmasında kazı yapmakta kullanılan ekskavatör iş makinesi ve define aramada kullanılan kazı malzemeleri ele geçirildi. Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - MUĞLA

Jandarma, Menteşe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:59 Kaynak: İHA
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