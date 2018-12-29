İş Makinesi ile Kazı Yapan 10 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'de izinsiz kazı yapan 10 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli
'de izinsiz kazı yapan 10 kişi gözaltına alındı. Kazı olayında 1 iş makinesi ve çok sayıda define arama malzemesi ele geçirildi.
Kırklareli'nin Vize
ilçesine bağlı Balkaya köyü Kalesi mevkiinde jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti esnasında A.B., V.B.Ç, S.A., Ş.P., Z.Y., M.E., N.G., A.B., H.İ. ve S.F. isimli şahıslar izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede 1 dedektör, 2 adet boşluk arama çubuğu, 1 iş makinası, muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:03 Kaynak: İHA
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