İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı - Son Dakika
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İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı

01.06.2022 19:42
İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kullandığı kepçeyle, içinde 2 kişi olan otomobili ters çeviren operatör tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kullandığı kepçeyle, içinde 2 kişi olan otomobili ters çeviren operatör tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Onur D. ile Erol Ç., Cevizdere Mahallesi Acısu mevkiinde Asarkaya Kent Ormanı yolunda karşılaştı. Operatör Erol Ç., hızlı bir şekilde kepçeyi 06 RCA 70 plakalı otomobilin üzerine sürdü. Onur D. araçla geri geri kaçmaya çalıştı. Ancak ona yetişen Erol Ç., iş makinesinin kepçesi ile otomobili kaldırarak ters çevirdi. Aracın içinden çıkan sürücü kepçe operatörüne tepki gösterdi. Hızını alamayan operatör iş makinesinin kepçesi ile otomobile bastırarak onu sürükledi. Aracın içinde bulunan diğer kişi de canını zor kurtardı. Olayda hafif yaralanan Onur D., 112 acil servis ile kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kepçe operatörü tutuklandı

Kepçe operatörü Erol Ç. ise 'kasten adam yaralama ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından bugün Ünle Adliyesine sevk edildi. Mahkemece tutuklanan zanlı, Ünye M Tipi Cezaevine gönderildi.

(Hamza Alp - Ümit Güngör/İHA)

İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı
İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı
İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı
İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı
İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı

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Kaynak: İHA

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