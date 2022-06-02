İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı - Son Dakika
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İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı

02.06.2022 03:06

İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı Ordu'nun Ünye ilçesinde kullandığı kepçeyle, içinde 2 kişi olan otomobili ters çeviren operatör tutuklandı.

İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde kullandığı kepçeyle, içinde 2 kişi olan otomobili ters çeviren operatör tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Onur Doğan ile Erol Çiftçi, Cevizdere Mahallesi Acısu mevkiinde Asarkaya Kent Ormanı yolunda karşılaştı. Operatör Erol Çiftçi hızlı bir şekilde kepçeyi 06 RCA 70 plakalı otomobilin üzerine sürdü. Onur Doğan araçla geri geri kaçmaya çalıştı. Ancak ona yetişen Erol Çiftçi, iş makinesinin kepçesi ile otomobili kaldırarak ters çevirdi. Aracın içinden çıkan sürücü kepçe operatörüne tepki gösterdi. Hızını alamayan operatör iş makinesinin kepçesi ile otomobile bastırarak onu sürükledi. Aracın içinde bulunan diğer kişi de canını zor kurtardı. Olayda hafif yaralanan Onur Doğan, 112 acil servis ile kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

'Kasten adam yaralama ve öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı

Kepçe operatörü Erol Çiftçi ise 'kasten adam yaralama ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından bugün Ünle Adliyesine sevk edildi. Mahkemece tutuklanan zanlı, Ünye M Tipi Cezaevine gönderildi.

İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı
İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı
İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı
İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı

YORUMLAR
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Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada
Kaynak: İHA

Çiftçi, Ordu, Ünye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş makinesi ile kovaladığı otomobili ters çeviren operatör tutuklandı - Son Dakika


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