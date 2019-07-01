İş makinesi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
27 dakika önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:40 Kaynak: AA
'nun Tosya
ilçesinde iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Yavuz Selim
Özçakan (67) idaresindeki 41 RY 464 plakalı otomobil, Karaköy
mevkisinde aynı yönde giden Ömer K'nin (33) kullandığı iş makinesi ile çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özçakan, ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özçakan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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