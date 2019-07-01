Son Dakika Haberleri: İş makinesi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
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İş makinesi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

27 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

İş makinesi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Yavuz Selim Özçakan (67) idaresindeki 41 RY 464 plakalı otomobil, Karaköy mevkisinde aynı yönde giden Ömer K'nin (33) kullandığı iş makinesi ile çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özçakan, ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özçakan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:40 Kaynak: AA
Tosya, Güncel
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