Son dakika haberleri... Başkent'te korkunç iş kazası...İş makinesi kepçesi işçinin üzerine böyle düştü - Son Dakika

Başkent'te korkunç iş kazası...İş makinesi kepçesi işçinin üzerine böyle düştü

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, bir inşaat temeli çalışması sırasında iş makinesi kepçesi işçinin üzerine düştü. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 12 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda Eryaman'da bir inşaat temeli çalışması sırasında iş makinesinin kepçesi, çalışan işçinin üzerine düştü. Yaşanan feci iş kazasında kimliği öğrenilemeyen işçi ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.