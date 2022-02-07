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Son dakika haberleri... Başkent'te korkunç iş kazası...İş makinesi kepçesi işçinin üzerine böyle düştü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Başkent'te korkunç iş kazası...İş makinesi kepçesi işçinin üzerine böyle düştü

07.02.2022 15:08

Son dakika habere göre Başkent'te korkunç iş kazası...İş makinesi kepçesi işçinin üzerine böyle düştü Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, bir inşaat temeli çalışması sırasında iş makinesi kepçesi işçinin üzerine düştü.

Başkent'te korkunç iş kazası...İş makinesi kepçesi işçinin üzerine böyle düştü

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, bir inşaat temeli çalışması sırasında iş makinesi kepçesi işçinin üzerine düştü. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 12 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda Eryaman'da bir inşaat temeli çalışması sırasında iş makinesinin kepçesi, çalışan işçinin üzerine düştü. Yaşanan feci iş kazasında kimliği öğrenilemeyen işçi ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Son dakika haberleri... Başkent'te korkunç iş kazası...İş makinesi kepçesi işçinin üzerine böyle düştü
Son dakika haberleri... Başkent'te korkunç iş kazası...İş makinesi kepçesi işçinin üzerine böyle düştü
Son dakika haberleri... Başkent'te korkunç iş kazası...İş makinesi kepçesi işçinin üzerine böyle düştü

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Eryaman, Ankara, İnşaat, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Başkent'te korkunç iş kazası...İş makinesi kepçesi işçinin üzerine böyle düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Başkent'te korkunç iş kazası...İş makinesi kepçesi işçinin üzerine böyle düştü - Son Dakika
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