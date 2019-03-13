Son Dakika Haberleri: İş Makinesi Kovasının Altında Kalan İşçi Ağır Yaralandı

İş Makinesi Kovasının Altında Kalan İşçi Ağır Yaralandı

39 dakika önce

BURDUR'da, çalıştığı mermer ocağında iş makinesinin ucundan kopan kovanın altında kalan işçi Niyazi Bozkurt (31), ağır yaralandı.

İş Makinesi Kovasının Altında Kalan İşçi Ağır Yaralandı, System.String[]
BURDUR'da, çalıştığı mermer ocağında iş makinesinin ucundan kopan kovanın altında kalan işçi Niyazi Bozkurt (31), ağır yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında  Burdur merkez Kocapınar köyünde özel bir şirkete ait mermer ocağında meydana geldi. İş makinesinin hidrolik koluna takılı olan kova yerinden koparak işçi Niyazi Bozkurt'un üzerine düştü. Sol bacağı kovanın altında kalan Bozkurt'un çalışma arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Niyazi Bozkurt,  Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Niyazi Bozkurt burada yapılan ilk tedavisinin ardından Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. - Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:27 Kaynak: DHA

Burdur, İşçi, Güncel
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