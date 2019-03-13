İş Makinesi Kovasının Altında Kalan İşçi Ağır Yaralandı
39 dakika önce
BURDUR'da, çalıştığı mermer ocağında iş makinesinin ucundan kopan kovanın altında kalan işçi Niyazi Bozkurt (31), ağır yaralandı.
BURDUR'da, çalıştığı mermer ocağında iş makinesinin ucundan kopan kovanın altında kalan işçi Niyazi Bozkurt (31), ağır yaralandı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Burdur
merkez Kocapınar
köyünde özel bir şirkete ait mermer ocağında meydana geldi. İş makinesinin hidrolik koluna takılı olan kova yerinden koparak işçi Niyazi Bozkurt'un üzerine düştü. Sol bacağı kovanın altında kalan Bozkurt'un çalışma arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Niyazi Bozkurt, Burdur Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Niyazi Bozkurt burada yapılan ilk tedavisinin ardından Antalya
'daki özel bir hastaneye sevk edildi. - Burdur
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:27 Kaynak: DHA
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