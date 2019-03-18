İş Makinesi Kullanırken Kalp Krizi Geçiren Operatör Öldü

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, kullandığı iş makinesinin üstünde kalp krizi geçiren operatör Tevfik Koşar, hayatını kaybetti.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, kullandığı iş makinesinin üstünde kalp krizi geçiren operatör Tevfik Koşar, hayatını kaybetti.



Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kolköyü Mahallesi'nde meydana geldi. Özel firmaya ait iş makinesi ile hareket halinde olan Tevfik Koşar, bir anda fenalaşarak direksiyon kontrolünü yitirdi. İş makinesi kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan evin bahçesinin çitlerine çarpıp durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Koşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Koşar'ın cansız bedeni Akçadağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - Malatya

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