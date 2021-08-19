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İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı - Son Dakika

İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı

19.08.2021 22:16

- İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı Fren boşalan kepçe ilkokul öğrenci servisine çarptı: 13 yaralı Şanlıurfa'da freni boşalan kepçe özel bir kuruma ait ilkokul öğrencilerini taşıyan servise çarptı.

- İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı

Fren boşalan kepçe ilkokul öğrenci servisine çarptı: 13 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da freni boşalan kepçe özel bir kuruma ait ilkokul öğrencilerini taşıyan servise çarptı. Kazada 11 öğrenci ile 2 sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesindeki eski lunapark kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Furkan A.'nın kullandığı DSİ'ye ait kepçenin freni boşaldı. Yokuş aşağı hızla giden kepçe, kavşakta duran araçlara çarpmamak için yan yola girmeye çalışırken önüne çıkan Müslüm E.'nin kullandığı özel bir kuruma ait ilkokulu öğrenci servisine çarptı. Kazada 11 öğrenci ile servis şoförü ve kepçe şoförü yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen servis otobüsündeki polisleler yaptı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, umke ekibi, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanelerde tedavi altına alınan öğrencilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da kazanın yaşandığı bölgeye giderek bilgi aldıktan sonra hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı
İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı
İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı
İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı

Şanlıurfa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı - Son Dakika


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