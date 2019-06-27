Son Dakika Haberleri: İş makinesi operatörlerinin 'düşük fiyat' kavgasında 2 yaralı
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İş makinesi operatörlerinin 'düşük fiyat' kavgasında 2 yaralı

52 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta iki iş makinesi operatörü arasında aynı işe düşük fiyat verilmesi nedeni ile çıkan kavgada İbrahim K. (31) bıçakla, Halil K. ise tabancayla yaralandı.

İş makinesi operatörlerinin 'düşük fiyat' kavgasında 2 yaralı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta iki iş makinesi operatörü arasında aynı işe düşük fiyat verilmesi nedeni ile çıkan kavgada İbrahim K. (31) bıçakla, Halil K. ise tabancayla yaralandı.
Olay, öğleden sonra Kuzucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş makinesi operatörü olan İbrahim K. ve Halil K., arasında aynı iş için düşük fiyat verilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavgaya karışan Halil K.'nın oğlu H.K. (15), İbrahim K.'yı karnından ve sırtından bıçakladı. İbrahim K. da aracından aldığı ruhsatsız tabancayla Halil K.'ya ateş ederek sağ bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılardan Halil K. tedavisinin ardından taburcu edilip, oğlu H.K. ile birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan İbrahim K.'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:04 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Güncel
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