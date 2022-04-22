İş makinesinin altında kalan operatör, feci şekilde can verdi - Son Dakika
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İş makinesinin altında kalan operatör, feci şekilde can verdi

22.04.2022 12:30

İş makinesinin altında kalan operatör, feci şekilde can verdi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde maden sahsında çalışan bir iş makinesi devrildi.

İş makinesinin altında kalan operatör, feci şekilde can verdi

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde maden sahsında çalışan bir iş makinesi devrildi. Makinenin altında kalan operatör ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre İslahiye ilçesi Kurudağ Tepesi'nde bulunan boksit madeni sahasında çalışan Musta B. idaresindeki iş makinesi geri geri seyir eden ve engebeli yola giren iş makinesi devrildi. İş makinesinin altında kalan operatör Mutafa B. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cenazesinin ise maden ocağındaki işçilerin yardımıyla iş makinesinin altından çıkarılırken, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzer adli tıp kurumuna kaldırıldı

Meydana gelen iş kazası ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi

İş makinesinin altında kalan operatör, feci şekilde can verdi
İş makinesinin altında kalan operatör, feci şekilde can verdi
İş makinesinin altında kalan operatör, feci şekilde can verdi
İş makinesinin altında kalan operatör, feci şekilde can verdi
İş makinesinin altında kalan operatör, feci şekilde can verdi
İş makinesinin altında kalan operatör, feci şekilde can verdi
İş makinesinin altında kalan operatör, feci şekilde can verdi
İş makinesinin altında kalan operatör, feci şekilde can verdi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş makinesinin altında kalan operatör, feci şekilde can verdi - Son Dakika


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