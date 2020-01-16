İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor - Son Dakika

İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor

11 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kapısına gelen sokak kedisini sahiplenen iş makinesi operatörü, sırt çantasıyla taşıdığı kediyi işe gittiği zamanlar hariç bir an olsun yanından ayırmıyor.

İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor, System.String[]

Tavşanlı ilçesinde tek başına yaşayan iş makinesi operatörü Mehmet Demiryılmaz, yılbaşı gecesi kapısına gelen sokak kedisini içeri aldı. Soğuk hava nedeniyle bakmak istediği kediye kısa sürede alışan Demiryılmaz, karne çıkartarak sokak hayvanını sahiplendi. Aşılarını ve bakımlarını yaptıran Demiryılmaz, soğuk havalarda dolaştırmak içinde özel çanta satın aldı.

"EN İYİ ŞEKİLDE BAKMAYA ÇALIŞIYORUM"

İş dışında tüm zamanını kedisiyle geçirdiğini anlatan Mehmet Demiryılmaz, "Evde yalnız yaşıyordum. 2019 yılının son günü gecesi mesai için evden dışarı çıktığımda ayağıma bir şey çarptı. İlk anda korktum ve bir de baktım ki yavru bir kedi kapıdan girmiş. Henüz 5 veya 6 aylık olduğunu veterinerlerden öğrendiğim kedi yavrusuydu. Ben de bunu 'sokakta kalmasın' diye karnesini çıkartıp sahiplendim. Aşılarını ve bakımlarını yaptım. En iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Duyarlı olup güzel bir örnek olabildiysem ne mutlu bana. İnşallah da herkes bizim gibi düşünüyordur. İşe gittiğim zaman kedi 8 saat evde yalnız kalıyor. İşten geldiğimde özel olarak aldığım çanta ile sokakta yanımda gezdiriyorum. Hem çarşıda işlerimi görüyorum hem de ona hava aldırıyorum" dedi.

Tavşanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:09 Kaynak: DHA
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