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İş makinesi otomobille çarpıştı: 1 ölü

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iş makinesi fındık bahçesinden çıkarken seyir halindeki otomobile çarptı.

İş makinesi otomobille çarpıştı: 1 ölü, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iş makinesi fındık bahçesinden çıkarken seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ahiler -Mollabey köyü arasında meydana geldi. Alaplı Kocaali köyü Kadıoğlu Mahallesi'ne giden 64 DP 476 plakalı Cevdet Uslu yönetimindeki otomobil, fındık bahçesinden çıkan Coşkun Ü.'nün kullandığı iş makinesiyle çarpıştı. Kazada otomobilin yan koltuğunda oturan Nadire Öztürk (78) olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Cevdet Uslu ise hafif yaralandı. Jandarma iş makinesini kullanan Coşkun Ü.'yü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:59 Kaynak: İHA
Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa
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