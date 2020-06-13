İş makinesi parçası çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İş makinesi parçası çalan 2 şüpheli yakalandı

ı İş makinesi parçası çalan 2 şüpheli yakalandı MALATYA'da, 15 bin TL değerindeki iş makinesi parçalarını çalan 2 şüpheli, polisin incelemeye aldığı 67 iş yerinin güvenlik kamerası kaydıyla kimliklerinin belirlenmesi üzerine yakalandı.

ı

İş makinesi parçası çalan 2 şüpheli yakalandı

MALATYA'da, 15 bin TL değerindeki iş makinesi parçalarını çalan 2 şüpheli, polisin incelemeye aldığı 67 iş yerinin güvenlik kamerası kaydıyla kimliklerinin belirlenmesi üzerine yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 10 Haziran'da 15 bin TL değerinde iş makinesi parçası çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çevredeki 67 iş yerine ait kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polisler, çalınan malzemenin bir başka iş makinesinin üzerinde olduğunu belirledi. Ekiplerin izini sürdüğü şüpheliler, çalınan parça yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı