İş makinesi satma bahanesiyle 50 bin lira dolandırdılar
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Mersin'de bir internet sitesinden iş makinesi satma bahanesiyle vatandaşları 50 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:45 Kaynak: İHA
'de bir internet sitesinden iş makinesi satma bahanesiyle vatandaşları 50 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, bir internet sitesi üzerinden iş makinesi satma bahanesiyle vatandaşları 50 bin lira dolandırdıkları ihbarını alan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve çalışma sonucunda 2 şahsın kimliğini tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla şahısları gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN
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