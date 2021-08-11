Sel suları iş makinesini böyle yuttu - Son Dakika

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde bir iş makinesinin sulara kapılma anı kameralara yansıdı.

Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin boyutları bölgeden gelen görüntülerle daha iyi anlaşıldı. Çok sayıda evin yıkıldığı ve 10'larca aracın sel sularına kapıldığı felaketten iş makineleri de nasibini aldı. Ayancık Çayı'nın bir kısmını aldığı yolda çalışma yapan kepçe sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saniyeler önce operatörün kepçeden ayrılması ise muhtemel bir can kaybının önüne geçti.

(İHA)