Son Dakika Haberleri: İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

7 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir iş makinesinin yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir iş makinesinin yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Satı köyünde, orman kesim işinin yapıldığı alanda çalışan Ahmet Gürleyen'in kullandığı iş makinesi, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan iş makinesinde bulunan Ahmet Gürleyen (20), olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay yerine gelen savcı tarafından yapılan inceleme sonucu Gürleyen'in cenazesi, jandarma ekipleri tarafından güçlükle çıkarılarak, olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:38 Kaynak: İHA
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