KONYA İş makinesi ve fabrikadan hırsızlık şüphelileri kamerada - Son Dakika

Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

İş makinesi ve fabrikadan hırsızlık şüphelileri kamerada

KONYA'da, 2 fabrikadan 3 ton çelik profil ile 1 iş makinesinin elektrik aksamına ait kabloları çalan 3 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. İş makinesinden yapılan hırsızlık anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Karatay Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün Horozluhan Mahallesi'ndeki bir kaportacıdaki iş makinesinin elektrik aksamına ait kabloların çalındığı ihbarı üzeirne harekete geçti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin malzemeleri yüklediği 68 AAJ 406 plakalı minibüsün gidiş güzergahını belirlemek için çevredeki güvenlik ve mobese kamerası görüntülerini inceledi. Polis, yaptığı incelemede minibüsün Aslım Caddesi'nde çöplük alanının yakınındaki boş bir arazide olduğunu belirledi. Belirlenen adrese giden polis, Sedat Ö., kuzeni Alişan Ö. ve arkadaşı M.U.'nun iş makinesinden çaldıkları elektrik aksamına ait kabloların dış kısmını yakıp içindeki bakır bölümü çıkartmaya çalışırken suçüstü yakaladı. 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin yapılan sorgulamalarında, aynı gün Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Sitesi'ndeki fabrikadan 2 ton çelik profil ile 24 Şubat'ta da aynı sanayi sitesindeki başka bir fabrikadan 1 ton çelik profil çalıp, hurdacıya sattığını belirledi. Şüphelilerin sattıkları çelik profiller, hurdacılardan alınıp sahiplerine teslim edildi.

'İYİ ÇEK PARA KAZANIRSIN'

Gözaltına alınan 3 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek için Konya Numune Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden M.U. kendisini görüntüleyen gazetecilere "İyi çek para kazanırsın" dedi. Ayrıca minibüsü kullanan Sedat Ö.'ye 'Ehliyetsiz, alkollü ve muayenesiz araç kullanma' suçlarından toplam 7 bin 727 TL para cezası uygulandı. Araç içinde ele geçirilen pompalı tüfeğe de el konuldu. 3 kişinin sorgusu sürüyor.