İş makinesi yangını
12 dakika önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yol çalışması yapan özel bir şirkete ait su tankeri ile silindir yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:33 Kaynak: AA
'ın Reyhanlı
ilçesinde yol çalışması yapan özel bir şirkete ait su tankeri ile silindir yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda çalışma yapan 2 iş makinesi, Doğu Ayrancı
Mahallesi yol ayrımı yakınlarında park halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek alevleri söndürdü.
Olay sonrası araçlarda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma soruşturma başlattı.
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