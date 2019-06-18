Son Dakika Haberleri: İş makinesi yangını
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İş makinesi yangını

12 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yol çalışması yapan özel bir şirkete ait su tankeri ile silindir yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yol çalışması yapan özel bir şirkete ait su tankeri ile silindir yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda çalışma yapan 2 iş makinesi, Doğu Ayrancı Mahallesi yol ayrımı yakınlarında park halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek alevleri söndürdü.
Olay sonrası araçlarda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma soruşturma başlattı.
İş makinesi yangını
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:33 Kaynak: AA
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