Son Dakika Haberleri: İş makinesi, yıkım için 7 katlı binanın çatısına çıkarıldı
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İş makinesi, yıkım için 7 katlı binanın çatısına çıkarıldı

14 dakika önce

ŞANLIURFA'da park alanı yapılması için yıkımına karar verilen atıl durumdaki 7 katlı binanın çatısına iş makinesi çıkarıldı.

İş makinesi, yıkım için 7 katlı binanın çatısına çıkarıldı, System.String[]
ŞANLIURFA'da park alanı yapılması için yıkımına karar verilen atıl durumdaki 7 katlı binanın çatısına iş makinesi çıkarıldı.
Kentin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'ndaki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 yıldır atıl durumdaki 7 katlı binanın yıkılıp yerine park yapılmasına karar verildi. Yıkım işlemini gerçekleştirecek firma, küçük bir iş makinesini vinç yardımıyla binanın çatısına çıkardı. İş makinasının operatörü, yıkıma binanın en üst katında çalışarak başladı. Ortaya çıkan ilginç görüntü ise yaya ve araç sürücülerinin ilgisini çekti.


Atatürk Bulvarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:02 Kaynak: DHA
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