İş makinesi yüklü çekici devrildi, sürücü ilk iş annesini aradı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde ağır tonajlı araçların girmesi yasak olan yola giren iş makinesi yüklü çekici, rampada freninin boşalması sonucu devrildi. Yaralanan sürücü Emrah Emre Saraç, sağlık görevlisinden aldığı telefonla annesini arayarak durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaza, öğleden sonra Körfez Hacıosman Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Emre Saraç idaresindeki 64 BE 202 plakalı iş makinesi yüklü çekici ile Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Gişeleri'nden çıktı. Emrah Emre Saraç, Körfez ilçesine gitmek için navigasyon kullandı. Cihazın gösterdiği yolu takip eden sürücü, ağır tonajlı araçlara yasak olan Nihat Atsız Sokağa girdi. Dik rampa olan yolda iniş yaptığı sırada freni boşalan çekici kontrolden çıktı. Yol kenarındaki demir bariyere çarpan araç devrilerek sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

KURTARILINCA ANNESİNİ ARADI İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü Emrah Emre Saraç ve yanındaki Celal Eryiğit'i kurtardı. Araç içerisinde cep telefonunu bulamadığını söyleyen Saraç, sağlık görevlisinden aldığı telefonla annesini arayarak kaza yaptığını, ancak durumunun iyi olduğunu söyledi. Yaralılar, ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. YOL TRAFİĞE KAPATILDI Kaza yapan çekici ve üzerinde yüklü olan iş makinesinden yola yağ ve yakıt dökülmesi sebebiyle, yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yola dökülen yağ nedeniyle ekipler olay yerinde güçlükle hareket etti. Belediye ekiplerinin yolu temizlemesi ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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