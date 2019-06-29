İş makinesi yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
İş makinesi yüklü kamyon devrildi: 1 yaralıAKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
İş makinesi yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
AKSARAY - Aksaray
'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Aksaray- Nevşehir
Karayolu 38'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. idaresindeki 09 UJ 414 plakalı kepçeli iş makinesi yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Yardım ekipleri tarafından yaralı sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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