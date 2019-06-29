Son Dakika Haberleri: İş makinesi yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
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İş makinesi yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

İş makinesi yüklü kamyon devrildi: 1 yaralıAKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi.

İş makinesi yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinesi yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Aksaray- Nevşehir Karayolu 38'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. idaresindeki 09 UJ 414 plakalı kepçeli iş makinesi yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Yardım ekipleri tarafından yaralı sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İş makinesi yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
Aksaray, Yerel
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