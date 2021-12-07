Üye Girişi
İş makinesi yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı - Son Dakika

İş makinesi yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı

07.12.2021 16:40
İş makinesi yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı

DİYARBAKIR'da iş makinesinin taşındığı TIR, alt geçitte sıkıştı.

DİYARBAKIR'da iş makinesinin taşındığı TIR, alt geçitte sıkıştı. İş makinesinin üst bölümleri ustalar tarafından söküldükten sonra TIR, alt geçitten çıktı.

Van'dan Adana'ya iş makinesi taşıyan Salih Baysal yönetimindeki 06 DK 6079 plakalı TIR, Diyarbakır- Seyrantepe yolundaki alt geçitte sıkıştı. Baysal'ın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, yolu tek taraflı trafiğe kapatırken, iş makinesinin sıkıştığı yerden çıkarılması için sanayiden ustalar çağrıldı. Uzun süren çalışma sonucu iş makinesinin üst bölümü sökülürken, TIR da alt geçitten çıktı. Sürücü Salih Baysal, "Daha önce de bu alt geçitten geçtim. Burayı asfaltlayınca zemin yükselmiş ve alt geçidin yüksekliğini yazan bir tabela görmedim. Geçer, diye düşündüm ama takıldım" dedi.

FOTOGRAFLI


İş makinesi yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı
İş makinesi yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı
İş makinesi yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı
İş makinesi yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı
İş makinesi yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı
İş makinesi yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı
İş makinesi yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı

Diyarbakır, Adana, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş makinesi yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Attila Szalai hakkında çıkan transfer haberleri, kulüp tarafından yalanlandı 16:47 Attila Szalai hakkında çıkan transfer haberleri, kulüp tarafından yalanlandı
İşitme engelli şüpheli, suçunu itiraf etti 16:41 İşitme engelli şüpheli, suçunu itiraf etti Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi 16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti 16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı 16:07 Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! 15:32 Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!

Son Dakika Haberleri
16:46 Attila Szalai hakkında çıkan transfer haberleri, kulüp tarafından yalanlandı
16:43 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı
16:35 Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum
16:34 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik
16:26 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den, Burak Elmas'a hodri meydan: İddialarınızı ispatlayın
16:17 Ünlü isimler, sosyal medya üzerinden İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi
16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi
16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler
16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti
16:08 İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!
Bir damacana su 16 lira yerine 2.50 liraya satılınca vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu Bir damacana su 16 lira yerine 2.50 liraya satılınca vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu         
16:49
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum         
16:36
Bakan Süleyman Soylu'nun öldürüldüğünü açıkladığı teröristin kaldığı ev görüntülendi Bakan Süleyman Soylu'nun öldürüldüğünü açıkladığı teröristin kaldığı ev görüntülendi         
16:35
Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti         
16:27
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:34
Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu         
14:24
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 16:55:56. #1.12#
SON DAKİKA: İş makinesi yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement