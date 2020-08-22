İş makinesinde asılı bayrağı düzelten Emirhan: Vatandaşlık görevimiz - Son Dakika

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde belediyenin yeni aldığı iş makinesinin kepçesine asılan ve rüzgarın etkisiyle toplanan Türk bayrağını, birbirlerinin omuzlarına çıkarak düzelten çocuklardan Emirhan Koç (12), "Bayrağımızı öyle görünce içim el vermedi. Vatandaşlık görevimiz, herkes yapardı. Arkadaşımı omzuma alıp, bayrağımızı düzelttik" dedi.

Sındırgı ilçesinde belediye tarafından satın alındıktan sonra, Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen iş makinesinin üzerine asılan Türk bayrağı, rüzgarın etkisiyle kepçe bölümünün içinde toplandı. Oyun oynamayı bırakıp, birbirlerinin omzuna çıkan çocuklar, bayrağı düzelterek yeniden dalgalanmasını sağladı. Çocukların bayrağı düzelttiği anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.Sındırgı Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi ve Sındırgı Belediyesi Güreş takımında yer alan Emirhan Koç, "Bayrağımızı öyle görünce içim el vermedi. Vatandaşlık görevimiz, herkes yapardı. Ben de arkadaşımı omzuma aldım, bayrağımızı düzelttik. Bizde bayrak sevgisi aileden geliyor. Askerlerimiz bizim için, bize Türk bayrağını emanet etti. Bizim de çocuklar olarak, Türk bayrağını sevmemiz, korumamız ve yere düştüğünde bile göklerde dalgalandırmamız gerekiyordu. Ben de öyle bir durum olunca onları hatırladım" dedi.