İş Makinesinden Akü Hırsızlığı Kamerada
27 dakika önce
ADIYAMAN'da, iş makinesinin aküsünü çalan ve güvenlik kamerasında görülen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
ADIYAMAN'da, iş makinesinin aküsünü çalan ve güvenlik kamerasında görülen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, öğleden sonra Fatih
Mahallesinde meydana geldi. Briketçiler sitesinde Mehmet Bilgiç
, iş yerinde park halinde bulunan forkliftin aküsünün olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, iş makinesinde inceleme yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İncelemede, gece işyerine gelen 3 şüphelinin forkliftin aküsünü çaldığını belirledi. Polis
, hırsızlığı yapan 3 şüphelinin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. - Adıyaman
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:31 Kaynak: DHA
Medical Park Acil Servisinde Skandal! Gelen Hastalardan Muayene Ücreti Talep Edildi, Ödemeyenler Geri Gönderildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin
Milyonlarca İnsan, Hindistan'ın Kutsal Gününde Ganj Nehri'ne Girdi
Adana'da Bir İş Adamı, Muhtarlık Binasında İntihar Etti