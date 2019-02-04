Son Dakika Haberleri: İş Makinesinden Akü Hırsızlığı Kamerada

İş Makinesinden Akü Hırsızlığı Kamerada

27 dakika önce

ADIYAMAN'da, iş makinesinin aküsünü çalan ve güvenlik kamerasında görülen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş Makinesinden Akü Hırsızlığı Kamerada, System.String[]
ADIYAMAN'da, iş makinesinin aküsünü çalan ve güvenlik kamerasında görülen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğleden sonra Fatih Mahallesinde meydana geldi. Briketçiler sitesinde Mehmet Bilgiç, iş yerinde park halinde bulunan forkliftin aküsünün olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, iş makinesinde inceleme yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İncelemede, gece işyerine gelen 3 şüphelinin forkliftin aküsünü çaldığını belirledi. Polis, hırsızlığı yapan 3 şüphelinin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:31 Kaynak: DHA

Mehmet Bilgiç, Fatih, Adıyaman, Güncel
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