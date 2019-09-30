İş makinesinden düşen operatör yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol çalışması sırasında iş makinesinden düşen dozer operatörü yaralandı.



Olay, Gençler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gündoğmuş-Manavgat sınırında yol çalışması sırasında orman işletmesinde dozer operatörü olarak görev yapan Ömer Kelten, iş makinesinden aşağıya indiği sırada dengesini kaybederek düştü. Ayağından yaralanan Kelten'in yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ömer Kelten, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA