Son Dakika Haberleri: İş makinesinden düşen operatör yaralandı
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İş makinesinden düşen operatör yaralandı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol çalışması sırasında iş makinesinden düşen dozer operatörü yaralandı.

İş makinesinden düşen operatör yaralandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol çalışması sırasında iş makinesinden düşen dozer operatörü yaralandı.


Olay, Gençler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gündoğmuş-Manavgat sınırında yol çalışması sırasında orman işletmesinde dozer operatörü olarak görev yapan Ömer Kelten, iş makinesinden aşağıya indiği sırada dengesini kaybederek düştü. Ayağından yaralanan Kelten'in yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ömer Kelten, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Gündoğmuş, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:54 Kaynak: İHA
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