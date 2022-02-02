Üye Girişi
İş makinesinden hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika

İş makinesinden hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı

02.02.2022 10:42
İş makinesinden hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iş makinesinde akü, mazot ve anahtar takımı çalan 3 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iş makinesinde akü, mazot ve anahtar takımı çalan 3 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesinde 24 Ocak Pazartesi günü D.A.(39) isimli şahsa ait inşaat alanında bulunan iş makinesine ait 2 adet 150 amper akü, 80-100 litre civarında mazot ile iş makinelerinin tamirinde kullanılan anahtar takımının çalınması olayı ile ilgili olarak 6 ve 8'nci JASAT tarafından yapılan araştırma ve kamera incelemesi neticesinde hırsızlık olayını G.A. (28), F.Y.( 31) ve M.S. (28) isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Mahmutlar Kent Tipi Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı devriyelerce yapılan takip sonucu G.A., F.Y. ve M.S. isimli 3 şüpheli şahıs yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüpheliler gözaltına alındı. - ANTALYA

YORUMLAR
500

Mahmutlar, Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş makinesinden hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:38 Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili konuştu: Konu 65 bin TL değil, racon
10:25 Alkollü eve gelen kocasına tepki gösterdi, başına çekiç vurularak öldürüldü
10:20 "Kış Kartalı" operasyonun detaylarını Bakan Akar paylaştı: Arananlar listesindeki çok sayıda terörist öldürüldü
10:17 Destan'da neler oldu? Alpagu Han, Akkız'ın pençe olduğunu öğrenince ne yaptı?
10:03 Bu araçların değeri milyonları buluyor! Yıllardır kaderlerine terk edildiler, yedieminde çürüyorlar
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı: Yanındaki genç kızın kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı!
09:47 Wilma Elles yaşadığı tacizi anlattı: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum
09:10 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni görüntü! Saldırganlar böyle kaçtı
09:32 "Çılgın dönerci"nin çılgın kar banyosu
09:37 Arkadaş arkadaşa böylesini yapmaz! "Ben sana vuramam" dedi, dayağı yedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 10:48:29. #1.12#
SON DAKİKA: İş makinesinden hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement