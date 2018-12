İş makinesinden kurtarılan kedi başka otomobilin motor bölümüne sıkıştı

İş makinesinden kurtarılan kedi başka otomobilin motor bölümüne sıkıştıHayvan severler yaralı kediyi tedavi edebilmek için büyük çaba sarf ettiGAZİANTEP - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde sıkıştığı iş makinesinden kurtarılan kedi, tedavi edilirken kaçarak başka bir otomobilin motoruna girdi. Yaklaşık bir saat süren çaba sonucunda otomobilin motorundan çıkarılan kedinin tedavisi güçlükle yapıldı.Edilinen bilgiye göre olay Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş makinesine sıkışan haylaz kedi, vatandaşların çabası ile kurtarılarak, yardım sever vatandaşlar tarafından tedavi edilmeye başlandı. Tandır Mahallesi'nde bulunan bir kırtasiye dükkanında yarası tedavi edilmek istenen kedi, hayvansever Fatma ve Mustafa Güngör çiftinin elinden açarak, park halindeki bir otomobilin motoruna girdi. Çevredeki vatandaşların da yardım ettiği kurtarma çalışmaları yaklaşık bir saat sürdü. İbrahim Göğebakan isimli bir vatandaşın çabası ile kedi, sıkıştığı otomobilin motorundan çıkarıldı. Kedinin yarım kalan tedavisi hayvan sever çift tarafından tamamlanarak, süt verildi.Kediyi tedavi eden Mustafa Güngör ise, "Bir iş makinesine sıkışarak yaralan kediyi bize getirdiler. Onu da tedavi edelim derken elimizden kaçırdık. Aracın motor kısmına girdi. Uzun uğraşlar sonunda çıkartamayınca lastikçi İbrahim Göğebakan'ı çağırdık. Göğebakan'ın bu konuda deneyim sahibi olduğunu biliyorduk. Allah razı olsun kediyi çıkarttı" diye konuştu.Kediyi kurtaran İbrahim Gögebakan, şuana kadar 3-4 kediyi araçlardan kurtardığını belirterek, "Hayvan severler, bir yerlere sıkışan kedi gördüğünde yardım ediyor ama başarılı olamayınca, beni arıyor yardım istiyorlar. Ben de hayvanları sevmem nedeniyle koşa koşa yardıma gidiyorum. Hiç bir maddi beklentim de olmuyor. Her şey para demek değil. Bu hayvanlar da can taşıyor, Allah rızası için yardımcı olmaya çalışıyorum" diye konuştu.