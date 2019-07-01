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İş makinesine arkadan çarpan iş adamı kazada öldü

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda iş makinesine arkadan çarpan iş adama hayatını kaybetti.

İş makinesine arkadan çarpan iş adamı kazada öldü, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda iş makinesine arkadan çarpan iş adama hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'a gitmekte olan Yavuz Selim Özçakan (67) yönetimindeki 41 RY 464 plakalı otomobil, yine aynı yönde gitmekte olan Ömer K. (33) yönetimindeki iş makinesine çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yavuz Selim Özçakan, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kargı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Selim Ö. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Özçakan'ın Tosya'da faaliyet gösteren Hisar Tuğla'nın sahibi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
Kastamonu, Selim, Tosya, 3. Sayfa
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