İş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü iş insanı öldü
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KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü iş insanı Yavuz Selim Özçakan (67), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:24 Kaynak: DHA
KASTAMONU'nun Tosya
ilçesinde, iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü iş insanı Yavuz Selim
Özçakan (67), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, D-100 yolu Karaköy
Mangan Madeni mevkisinde meydana geldi. Tosya'da tuğla fabrikası bulunan iş insanı Yavuz Selim Özçakan yönetimindeki 41 RY 464 plakalı otomobil, Ömer Karaarslan yönetimindeki Karayolları'na ait iş makinesine arkadan çarptı. Kazada, otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü Özçakan ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özçakan, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tosya Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yavuz Selim Özçakan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ömer Karaarslan ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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