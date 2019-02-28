Son Dakika Haberleri: İş Makinesine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

İş Makinesine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

1 saat önce

Erzurum'da iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İş Makinesine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Erzurum'da iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ömer Doğan'ın kullandığı 34 YT 4624 plakalı otomobil, eski otogar kavşağında yolun kardan kayganlaşması sonucu Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesine çarptı.

Duramayıp kaldırıma da vuran otomobilin sürücüsü Doğan yaralandı.

Doğan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:19 Kaynak: AA

Ömer Doğan, Erzurum, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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