Kundaklanma olayı ilçenin Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre gece saat 3 sıralarında park halinde ki kepçe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce molotoflu saldırıyla kundaklandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! İş makinesine molotoflu saldırı - Son Dakika

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