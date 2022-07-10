Son dakika haber! İş makinesine molotoflu saldırı

İş makinesine molotoflu saldırı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kimliğini belirsiz kişi veya kişilerce geç saatlerde bir kepçe kundaklandı.
Kundaklanma olayı ilçenin Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre gece saat 3 sıralarında park halinde ki kepçe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce molotoflu saldırıyla kundaklandı.
Saldırı sonucu kepçe yanmaya başladı, olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahale ettiği yangında, kepçe kullanılamaz hale geldi.
Polis kundaklamayı gerçekleştiren kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
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