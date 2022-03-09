İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca girdi: 1 yaralı - Son Dakika
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İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca girdi: 1 yaralı

09.03.2022 10:53
İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca girdi: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken dönüş yapmak üzere olan iş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca girdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken dönüş yapmak üzere olan iş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca girdi.

Kaza, Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi Mutlukent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AFH 335 plakalı Fiat marka otomobil, cadde üzerinde hemen önünde seyir halinde dönüş yapmak isteyen iş makinesini sollamak istedi. Bunun üzerine sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte otomobil, hızını alamayınca kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca girdi: 1 yaralı
İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca girdi: 1 yaralı
İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca girdi: 1 yaralı
İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca girdi: 1 yaralı
İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca girdi: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kocaeli'de otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı Kocaeli'de otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı Lüks otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı Lüks otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Otomobil, Kocaeli, Gebze, Fiat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca girdi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca girdi: 1 yaralı - Son Dakika
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