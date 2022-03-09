İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

09.03.2022 20:56

İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken dönüş yapmak üzere olan iş makinesini sollamaya çalışan sürücünün idaresindeki otomobil ağaca çarptı.

İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken dönüş yapmak üzere olan iş makinesini sollamaya çalışan sürücünün idaresindeki otomobil ağaca çarptı.

Kaza, Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi Mutlukent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AFH 335 plakalı Fiat marka otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken hemen önünde seyir halinde dönüş yapmak isteyen iş makinesini sollamak istedi. Bunun üzerine sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte otomobil, hızını alamayınca kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

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Otomobil, Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş makinesini sollamaya çalışan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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