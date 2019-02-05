Son Dakika Haberleri: İş Makinesinin Aküsünü Çalan Hırsızlar Kayıplara Karıştı

İş Makinesinin Aküsünü Çalan Hırsızlar Kayıplara Karıştı

1 saat önce

Adıyaman'da, bir iş yerine girerek buradaki iş makinesinin aküsünü çalan 3 şahıs kayıplara karıştı.

İş Makinesinin Aküsünü Çalan Hırsızlar Kayıplara Karıştı, System.String[]
Adıyaman'da, bir iş yerine girerek buradaki iş makinesinin aküsünü çalan 3 şahıs kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Briketçiler Sitesi'nde bulunan Mehmet Bilgiç'e, ait iş yerine giren kimliği belirsiz 3 şahıs, iş makinesinin aküsünü alarak hızla olay yerinden kaçtı. İş yeri kameralarına yakalanan 3 şahsın yakalanması için durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri akü çalarak kayıplara karışan 3 şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:00 Kaynak: İHA

Fatih Mahallesi, Mehmet Bilgiç, Adıyaman, 3. Sayfa
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