İş Makinesinin Aküsünü Çalan Hırsızlar Kayıplara Karıştı
1 saat önce
Adıyaman'da, bir iş yerine girerek buradaki iş makinesinin aküsünü çalan 3 şahıs kayıplara karıştı.
Adıyaman
'da, bir iş yerine girerek buradaki iş makinesinin aküsünü çalan 3 şahıs kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi
Briketçiler Sitesi'nde bulunan Mehmet Bilgiç
'e, ait iş yerine giren kimliği belirsiz 3 şahıs, iş makinesinin aküsünü alarak hızla olay yerinden kaçtı. İş yeri kameralarına yakalanan 3 şahsın yakalanması için durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis
ekipleri akü çalarak kayıplara karışan 3 şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:00 Kaynak: İHA
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