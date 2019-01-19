Son Dakika Haberleri: İş Makinesinin Altında Feci Ölüm

İş Makinesinin Altında Feci Ölüm

21 dakika önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde, çöp depolama alanında atık toplayan bir kişi, manevra yapan iş makinesinin altında kalarak öldü.

İş Makinesinin Altında Feci Ölüm, System.String[]
İzmir'in Çiğli ilçesinde, çöp depolama alanında atık toplayan bir kişi, manevra yapan iş makinesinin altında kalarak öldü.

Edinilen bilgiye göre, Çiğli ilçesindeki Harmandalı çöp depolama alanında hurda malzeme toplayan Suriyeli Mustafa Tahkika (38), düzenleme çalışması sırasında M.Y.'nin kullandığı dozerin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, 38 yaşındaki Tahkika'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası şirketin şantiyesine giden sürücü, Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

M.Y.'nin polise verdiği ifadesinde ise Tahkika'yı görmediğini, öldüğünü fark edince korkarak şantiyeye sığındığını söylediği belirtildi.

Hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Mustafa Tahkika'nın cesedi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:36 Kaynak: İHA

İzmir, Çiğli, 3. Sayfa
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