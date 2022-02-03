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İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN SAĞLIK ÇALIŞANI CEYLAN'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLADI - Son Dakika

İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN SAĞLIK ÇALIŞANI CEYLAN'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLADI

03.02.2022 15:59

HAKKARİ'de ilk iş günü acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine giderken kar temizliği yapan kepçenin altında kalıp, hayatını kaybeden Ceylan Öner'in (23) cenazesi, otopsi işlemlerinin, ardından toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'e gönderildi.

HAKKARİ'de ilk iş günü acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine giderken kar temizliği yapan kepçenin altında kalıp, hayatını kaybeden Ceylan Öner'in (23) cenazesi, otopsi işlemlerinin, ardından toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'e gönderildi.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Berçelan Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre önce Mardin'den ilk görev yeri olan kente gelen Ceylan Öner, ilk iş günü 112 acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine yaya olarak giderken, mahallede kar temizliği yapan belediyeye ait kepçenin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Öner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Üzeri 112 yeleğiyle kapatılan Ceylan Öner'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, kepçe operatörü ise gözaltına alındı. Otopsi işlemlerinin ardından tabuta konulan Öner'in cenazesi Hakkari İl Sağlık Müdürü ve sağlık çalışanları omuzlarında taşınarak ambulansa taşındı, Hastane önüne gelen Öner'in yakınlarını, İl Sağlık Müdürü Dr. Kara teselli etti.

Ceylan Öner'in cenazesi, ambulansların siren sesleri arasında toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'e gönderildi.

İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN SAĞLIK ÇALIŞANI CEYLAN'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLADI
İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN SAĞLIK ÇALIŞANI CEYLAN'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLADI
İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN SAĞLIK ÇALIŞANI CEYLAN'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLADI

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Hakkari, Mardin, kar, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN SAĞLIK ÇALIŞANI CEYLAN'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN SAĞLIK ÇALIŞANI CEYLAN'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLADI - Son Dakika
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