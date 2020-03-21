İş makinesinin altında kalarak can verdi - Son Dakika

Sivas'ın Kangal ilçesinde, özel bir firmada çalışan temizlik işçisi, geri manevra yapan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgilere göre, olay, Kangal Termik Santralinde meydana geldi. Olayda, taşeron firmanın temizlik çalışanı Tamer Avunduk, iş sahasında Z.T'nin (23) kullandığı iş makinesinin altında kalarak ağır yaralandı. Durumu gören diğer çalışanlar hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Tamer Avunduk, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Avunduk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İş makinesi sürücüsü Z.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - SİVAS