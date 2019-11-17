Son Dakika Haberleri: İş makinesinin bacağını ezdiği kadın 30 gün sonra hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa İş makinesinin bacağını ezdiği kadın 30 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

İş makinesinin bacağını ezdiği kadın 30 gün sonra hayatını kaybetti

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde geri manevra yapan iş makinesinin arka tekerinin altında bacağının kalması sonucu ağır yaralanan 85 yaşındaki kadın, 30 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İş makinesinin bacağını ezdiği kadın 30 gün sonra hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde geri manevra yapan iş makinesinin arka tekerinin altında bacağının kalması sonucu ağır yaralanan 85 yaşındaki kadın, 30 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


Olay, 15 Ekim tarihinde Alanya'ya bağlı Elikesik Mahallesi'nde meydana geldi. iddiaya göre, belediyeye ait iş makinesi geri manevra yaptığı sırada fark etmediği yol kenarında oturan Ümmühani Şen'in (85), sol bacağı tekerin altında kalarak ağır yaralandı. Yaşlı kadının çığlıklarını duyarak gelen çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şen'i ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan talihsiz kadının bir süre sonra sol bacağı kesildi. Yoğun ünitesinde tedavisi devam eden Şen, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şen'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp'taki işlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilen Şen'in cenazesi Alanya'nın Elikesik Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hande Erçel'in yeni fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Binlerce beğeni ve yorum aldı
Son Dakika: Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu Kedisini tüfekle öldüren komşusundan şikayetçi oldu: Kuşları da vuruyor, közleyip yiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 07:31:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş makinesinin bacağını ezdiği kadın 30 gün sonra hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]