İş makinesinin çarptığı 6 inek telef oldu, operatör yaralı
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ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, iş makinesinin çarptığı sürüdeki 6 inek telef oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:33 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, iş makinesinin çarptığı sürüdeki 6 inek telef oldu. Kazada, iş makinesi operatörü Emin Selimoğlu yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Karakoçan ilçesi Höşrük mezrasında meydana geldi. Emin Selimoğlu'nun kullandığı, Sarıcan Belediyesi'ne ait iş makinesi, yola aniden çıkan sürüye çarptı. Kazada iş makinesi operatörü Selimoğlu, yaralanırken, 6 inek de telef oldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerince Emin Selimoğlu, ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
- Elazığ
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