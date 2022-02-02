Üye Girişi
İş makinesinin çarptığı sağlık personelinin cenazesi memleketine uğurlandı - Son Dakika

İş makinesinin çarptığı sağlık personelinin cenazesi memleketine uğurlandı

02.02.2022 21:39
İş makinesinin çarptığı sağlık personelinin cenazesi memleketine uğurlandı

Hakkari'de karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 112 Acil Sağlık personeli Ceylan Öner'in cenazesi memleketine gönderildi.

Hakkari'de karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 112 Acil Sağlık personeli Ceylan Öner'in cenazesi memleketine gönderildi.

Hakkari Devlet Hastanesindeki uğurlama programında, otopsi işlemleri tamamlanan 24 yaşındaki Öner için dua okundu.

Programa katılan Öner'in yakınlarını İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, kurumun ve hastanenin yöneticileri teselli etti.

Daha sonra Kara ve sağlık ekiplerinin omuzladığı Öner'in tabutu cenaze aracına konularak, sağlık ekiplerinin eşliğinde memleketi Mardin'e gönderildi.

Programa Öner'in mesai arkadaşları da katıldı.

YORUMLAR
500

112 Acil, Hakkari, Otopsi, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş makinesinin çarptığı sağlık personelinin cenazesi memleketine uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:28 Sosyal medyada gündem oldu! Genç kadın, eski eşinin işkence anlarını yayınladı
21:26 Son Dakika: Şırnak Cizre'de hudut karakoluna terör saldırısında bir asker şehit oldu
21:00 Yapılan son seçim anketinde HDP sürprizi! Aldıkları yüzde 13.5'lik oy oranı seçimin kaderini değiştirebilir
20:47 Galatasaray taraftarını çıldırttı! Gedson Fernandes'in tanıtım klibinde olay gönderme
20:44 HDP'den ortak aday yorumu: Mutabakat oluşursa muhalefetin bu fikrine açığız
20:35 Lanetli defineye dokunan adam kendinden geçti, olayın aslını duyanlar daha çok eğlendi
20:09 Kolombiya'da korkunç cinayet! Ormanlık alanda tecavüz ettikleri 4 çocuk annesi kadını çırılçıplak bırakıp kaçtılar
19:57 Türkiye - Ermenistan uçuşlarının tekrar başlaması sonrası Erivan'dan kalkan ilk uçak İstanbul'a indi
19:56 Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe tecrübeli futbolcunun transferinden vazgeçti
19:54 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu'ndan sonra açıklama yaptı: Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 68,7 oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 21:45:28. #1.12#
SON DAKİKA: İş makinesinin çarptığı sağlık personelinin cenazesi memleketine uğurlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement