Artvin'in Borçka ilçesinde iş makinesinin dereye yuvarlandığı kazada operatör hayatını kaybetti.
İlçenin Küçükköy Mahallesi'nde operatör Şaban Aydemir'in kullandığı iş makinesi, kereste doğrama atölyesine gelen tomrukları kamyondan indirirken kontrolden çıkarak, yaklaşık 10 metre aşağıdaki dereye yuvarlandı.
Ağır yaralanan Aydemir, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Borçka Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İş makinesinin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika