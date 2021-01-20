İş makinesinin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika

Ağır yaralanan Aydemir, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Borçka Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son Dakika: Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlayacak