İş makinesinin koparttığı doğalgaz borusu paniğe neden oldu - Son Dakika

İş makinesinin koparttığı doğalgaz borusu paniğe neden oldu

SİVAS'ta belediye ekiplerinin altyapı çalışması sırasında iş makinesinin koparttığı doğal gaz borusu paniğe neden oldu.

SİVAS'ta belediye ekiplerinin altyapı çalışması sırasında iş makinesinin koparttığı doğal gaz borusu paniğe neden oldu. Olay, saat 17.30 sırasında Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi'nde meydana geldi. Belediye ekiplerinin caddede yaptığı altyapı çalışması sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu koparttı. Olayın bildirilmesiyle bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Doğal gaz ekipleri de patlayan boruya müdahale etti. Ekiplerin kürekle gaz sızıntısına toprak atması dikkat çekti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından ekipler gaz sızıntısını durdurdu. Bir süreliğine çevreye yayılan koku bölgede paniğe yol açtı.



Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 07:01

Kaynak: DHA

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