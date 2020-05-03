İş makinesinin motor bölümündeki 5 yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, anneleri tarafından park halindeki bir iş makinesinin motor bölümüne taşındığı tahmin edilen 5 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, yuvalarına götürüldü.

Serdivan Arabacıalanı Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunun arka kısmındaki inşaat alanında bulunan bir iş makinesinin motor bölümünden sesler geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, iş makinesinin motor bölümüne girerek yavru kedileri çıkardı. Yavru kediler sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan akaryakıt istasyonunda nöbet tutan personellerin gösterdiği yuvaya bırakılırken, anneleri ise itfaiyecileri takip edip yuvaya koştu. Anne kedinin yavrularını aracın motor bölümüne taşıdığı tahmin edildi.

Kedileri fark eden akaryakıt istasyonunda çalışan Mümin Can Saraç, "Nöbeti devraldığımda arkadaşım bana iş makinesinden kedi sesi geldiğini söyledi. Gidip baktık, çıkartamadık yavruları. Sonra da itfaiye ekiplerini aradık gelip çıkarttılar, sağ olsunlar" dedi.