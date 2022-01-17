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İş makinesinin önünü kesen çocuklara belediye başkanından kayak merkezine götürme sözü - Son Dakika

İş makinesinin önünü kesen çocuklara belediye başkanından kayak merkezine götürme sözü

17.01.2022 17:57

- İş makinesinin önünü kesen çocuklara belediye başkanından kayak merkezine götürme sözü Sosyal medyadaki görüntüleri ile gündem olmuşlardı, kızakla kaydıkları yol temizlenmeyecek Kastamonu'da kepçe operatörünün önünü keserek kızakla kaydıkları alanı temizlememesi için dil döken...

- İş makinesinin önünü kesen çocuklara belediye başkanından kayak merkezine götürme sözü

Sosyal medyadaki görüntüleri ile gündem olmuşlardı, kızakla kaydıkları yol temizlenmeyecek

KASTAMONU - Kastamonu'da kepçe operatörünün önünü keserek kızakla kaydıkları alanı temizlememesi için dil döken çocukların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medyadaki görüntüleriyle büyük ilgi toplayan çocukları ziyaret eden Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, kayak merkezine götürme sözü verdi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrasında, kar temizleme çalışması yapan iş makinesi operatörünü durdurarak kızakla kaydıkları alanın temizlenmemesi için dil döken çocuklar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. O anları cep telefonu ile kaydeden iş makinesi operatörünün çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İş makinesi operatörü ise çocukların isteğini kırmayarak kızakla kaydıkları sokağı temizlemedi. Görüntülerin sosyal medyada büyük ilgi görmesi sonrasında, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, o anları kaydeden kepçe operatörü Ümit Yıldız ve Başkan Yardımcıları Hamdi Öz ve Resul Köprülü ile birlikte sosyal medyada gündem olan çocukları ziyaret etti. Başkan Vidinlioğlu, çeşitli hediyeler dağıttığı çocukların kızakla kayma neşesine ortak oldu. Çocukların kızakla kaydığı sokağın temizlenmeyeceği sözünü veren Başkan Vidinlioğlu, çocukları yarıyıl tatilinde Ilgaz Dağına kayak yapmaya götüreceğini söyledi. Verilen söz karşısında büyük sevinç yaşayan çocuklar ise Başkan Vidinlioğlu'na teşekkür etti.

"Yapılan çekim çok ciddi bir beğeni aldı"

Görüntülerin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Vidinlioğlu, "Dün yollarda kar temizliği yaparken çok da güzel bir şeye tanıklık ettik. Buraya yolu açmak için gelen belediye ekiplerimiz, karda kayan çocuklarla karşılaşınca onlar tatlı dilleriyle, 'burayı açmasanız olmaz mı, burada kayıyoruz biz' de dediler. Bunun üzerine o kadar güzel bir tablo oluştu ki tabii ki belediye çalışanlarımız da isteklerini geri çevirmedi. Bu arada yapılan çekim de çok ciddi bir beğeni aldı. Tabi ki bizler de çok mutlu olduk. Çünkü hep söylediğimiz çocukların yüzünün gülmesi, onların mutlu olması ve defaten değişik yerler de dile getiriyorum. Çocuklarımız hayatla barışık olmalılar. Birlikte oyun oynamalılar. Dayanışmayı, paylaşmayı sokakta öğrenecekler. Değişik platformlardan devletin diğer kademelerinden de bu yönde bir sürü çağrı geldi. Özellikle cep telefonu alışkanlığı, bilgisayar oyunlarının ciddi bir çocuklarda tiryakilik yapması, o an için belki iyi ama paylaşma noktasında çok büyük eksiklikleri de yerine getiriyor. Üzerleri kirlenmeden eve giren çocuklarımız var. Yan yanayken çocukların ellerinde bile telefonla ya da bilgisayarla oynadığını görüyoruz. Çocuklar hayatın içerisinde olsunlar, sokakta olsunlar çocukluklarını yaşasınlar. Onun için ben çalışanımıza da teşekkür ediyorum, çocuklara böyle bir pozitif ayrımcılık yaptığı için. Sonuçta burası başka taraflardan da ulaşılabilecek bir yol" dedi.

"Ilgaz Dağına kayak yapmaya götüreceğiz"

Yarıyıl tatilinde bölgede kızakla kayan çocukları Ilgaz Dağına kayak yapmaya götüreceklerini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "İnşallah çocuklarımızı karne tatilinde bu mahalledeki çocuklarımızı, taşıyabilirsek diğer çocuklarımızı da Ilgaz Dağına kayak yapmaya götüreceğiz. Onların yüzlerindeki mutluluğu görmek lazım. Onlar için ne yapsak az" diye konuştu.

"Kaydığımız yeri kazımadığı için kepçeci abiye teşekkür ediyoruz"

Kepçe operatöründen yolun temizlenmemesini isteyen Arda İsa, "Biz buradan kayıyorduk, baya da kar yağıyordu. Kepçeci abi gelmişti burasını kazımak istiyordu. Bizde kepçeci abiye lütfen abi burasını kazıma dedik. O da bizi kırmayıp burasını kazımadı. Bizde çok mutlu olduk, halende burada kayıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim için de güzel bir anı oldu"

Kızakla kayan çocuklardan Buse Maden ise, "Dün biz burada kayıyorduk. Kepçeci abi geldi, burayı kürümesi gerektiğini söyledi ama biz kepçeci abinden rica ettik kazımasın diye, o da sağ olsun hoşgörü ile karşıladı. Kürümediler, sonrasında da bizler burada kaymaya devam ettik. Tüm arkadaşlarımla birlikte halen kayıyoruz ve güzel vakit geçiriyoruz. Bizim için de güzel bir anı oldu" diye konuştu.

İş makinesinin önünü kesen çocuklara belediye başkanından kayak merkezine götürme sözü
İş makinesinin önünü kesen çocuklara belediye başkanından kayak merkezine götürme sözü
İş makinesinin önünü kesen çocuklara belediye başkanından kayak merkezine götürme sözü

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Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Hamdi Öz, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İş makinesinin önünü kesen çocuklara belediye başkanından kayak merkezine götürme sözü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş makinesinin önünü kesen çocuklara belediye başkanından kayak merkezine götürme sözü - Son Dakika
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